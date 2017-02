Prijzen silicium wafers stijgen in 2017

Door Ewout ter Hoeven woensdag 22 februari 2017 16:13, bron: Digitimes

De prijzen voor silicium wafers geschikt voor chipproductie zijn al jaren aan het dalen. De CEO van GlobalWafers, een van de grote waferfabrikanten, claimt dat daar dit jaar verandering in komt. De oorzaak van de stijgende prijzen is de toenemende vraag van voornamelijk Chinese chipproducenten.

De afgelopen 11 jaar zijn de prijzen van silicium wafers continu aan het dalen. Een aantal Chinese chipbakkers zijn echter hun productie flink aan het verhogen. Ondanks dat GlobalWafers hun productie met 150% wil verhogen zal er alsnog een tekort van 3% tot 5% zijn in 2017, aldus de CEO.

Door de stijgende prijzen is er de kans dat sommige chips het komende jaar iets duurder zullen worden. Erg groot zal de impact echter niet zijn, aangezien de wafers maar een klein deel van de kosten voor het produceren van een chip zijn. De grootste kosten zitten over het algemeen in het ontwerp van de chip en de lithografie stappen tijdens de productie.