Windows 10 krijgt tweede grote update later dit jaar

Door Ewout ter Hoeven woensdag 22 februari 2017 17:23, bron: Microsoft

Microsoft heeft bekent gemaakt dat Windows 10 dit jaar nog een tweede grote update krijgt. Redstone 3 is daarmee de derde grote update van Windows 10, na de Anniversary Update van augustus en de aankomende Creators Update in april.

De komst van Redstone 3 is bekend gemaakt op Microsoft's Ignite-evenement. Het bedrijf wil voornamelijk de interface een opschoonbeurt geven, met verbeterde consitentie en vernieuwde anitmaties. Daarbij komt ook de mogelijkheid om de besturingselementen zoals de taakbalk en de navigatiebalk te laten vervagen.

Wanneer de update precies uitkomt is nog niet bekend, maar het zal dus ergens in de tweede helft van het jaar zijn. Eerst kunnen we nog de Creators Update verwachten, welke heel veel mogelijkheden voor 3D-modellen en virtual reality beschikbaar maakt.