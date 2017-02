Valve geeft bèta vrij van SteamVR voor Linux

Door Mitchell Dragt woensdag 22 februari 2017 20:38, bron: Valve (Github)

Valve heeft op Github de eerste bèta online gezet van SteamVR voor Linux. Eind vorig jaar beloofde het bedrijf al met een versie voor Linux en MacOS te komen. Hoewel de huidige bèta het mogelijk maakt om content te maken voor Linux, zijn er wel wat haken en ogen.

De bèta ondersteunt niet alle hardware en vereist pre-release drivers van AMD of Nvidia, want Intel wordt niet ondersteund. Ook moet men in de publieke bèta van de Steam Client zitten, gezien daar benodigde delen van de software in zitten. Verder is het vereist dat SteamVR bij de USB-apparaten van de HTC Vive kan en moet Unity 5.6 aanwezig zijn. Om te onderstrepen dat de software nog lang niet klaar is hieronder een lijstje met flinke known issues:

OpenGL applications are currently too slow to use interactively; only the Vulkan Submit path is optimal.

Desktop view in the dashboard currently doesn't work

Power management of base stations is not currently implemented

Headset audio device switching is not currently implemented

The VR status window isn't currently aware of direct mode being enabled or not, so the "enable direct mode" and "disable direct mode" buttons should not be used; direct mode is automatically enabled where supported

Wanneer het klaar is voor een release is nog niet duidelijk.