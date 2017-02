Synology brengt DiskStation Manager 6.1 uit

Door Tomas Hochstenbach donderdag 23 februari 2017 09:02, bron: Synology

Vanaf vandaag is DiskStation Manager 6.1 te downloaden voor tal van Synology NAS-apparaten. De grootste verbetering in DSM 6.1 is uitgebreidere ondersteuning voor het Btrfs-bestandssysteem. Daardoor is het mogelijk om corrupte bestanden automatisch te herstellen als RAID wordt gebruikt. Tot nu toe kon alleen metadata op die manier worden gerepareerd.

Een interessante feature voor hardwareliefhebbers komt voort uit een samenwerking tussen Seagate en Synology. Met de nieuwe NAS-lineup van de schijvenfabrikant, die door het leven gaat als IronWolf, kan er gedetailleerde informatie over de status van de drives worden uitgelezen in DSM. Dat geldt zowel voor de gewone IronWolf als de IronWolf Pro.

Ook nieuw is de mogelijkheid om de Synology-NAS een active-directory-server te laten draaien, waarmee je policies kunt uitrollen naar Windows-PC's en bijvoorbeeld op afstand updates kunt installeren. Daarnaast is het nu mogelijk om gedeelde mappen te versleutelen.

Veel meer over DSM 6.1 kun je lezen op de site van Synology. De update komt beschikbaar voor alle NAS'en van de 11-serie en nieuwer.