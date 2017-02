Nederlandse prijzen AMD Ryzen bekend - update

Door Koen Crijns woensdag 22 februari 2017 18:18

Zoals eerder vandaag al aangekondigd is het vanaf dit moment mogelijk om de AMD Ryzen processors te pre-orderen bij Alternate.nl. Daarmee zijn ook de Nederlandse prijzen van de processors bekend geworden.

Update, 19:13: Inmiddels kun je de CPU's ook bij Azerty voorbestellen.

Topmodel Ryzen 7 1800X gaat over de toonbank voor € 589, een heel stuk minder dan de € 1199 die de Core i7 6900K gemiddeld kost in ons kikkerlandje. De Ryzen 7 1700X heeft een prijs gekregen van € 459. Ook hier een duidelijk prijsverschil met de volgens AMD duidelijk langzamere Intel 6-core Core i7 6800K, welke in Nederland gemiddeld € 491 kost. Ten slotte is er de Ryzen 7 1700, welke een prijskaartje van € 379 heeft gekregen, zoals verwacht een fractie goedkoper dan de Core i7 7700K die voor gemiddeld € 389 van eigenaar wisselt.

AMD CPU Prijs (Alternate/Azerty) Intel CPU Prijs (Alternate) Ryzen 7 1800X € 589 / € 559 Core i7 6900K € 1.149 Ryzen 7 1700X € 459 / € 439 Core i7 6800K € 499 Ryzen 7 1700 € 379 / € 359 Core i7 7700K € 379

Het is nog onduidelijk hoeveel Ryzen 7 processors er op 2 maart daadwerkelijk beschikbaar gaan zijn in de Benelux en of moederbordfabrikanten vanaf dag 1 hun producten in grote getale kunnen leveren valt ook nog te betwijfelen. Zoals gebruikelijk is het prima mogelijk dat de prijzen van de Ryzen processors over een paar weken of maanden nog wat in prijs zakken als er meer voorraad is en meer leveranciers zijn.

Via onderstaande links kun je de processors bestellen bij Alternate.nl en Azerty.nl:

AMD Ryzen 7 1800X @ Alternate.nl | AMD Ryzen 7 1800X @ Azerty.nl

AMD Ryzen 7 1700X @ Alternate.nl | AMD Ryzen 7 1700X @ Azerty.nl

AMD Ryzen 7 1700 @ Alternate.nl | AMD Ryzen 7 1700 @ Azerty.nl

