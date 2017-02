Sony kondigt SD-kaartjes met snelheden tot 300 MB/s aan

Door Tomas Hochstenbach donderdag 23 februari 2017 10:37, bron: Sony

De Japanse site van Sony vermeldt 's werelds snelste SD-geheugenkaartjes, die vanaf april verkrijgbaar moeten zijn. Een nieuwe serie met de naam SF-G bestaat uit modellen van 32, 64 en 128 GB met een maximale leessnelheid van 300 MB/s. De schrijfsnelheid wordt gespecificeerd op 299 MB/s.

Uiteraard kun je die hoge doorvoersnelheden enkel gebruiken met een camera of cardreader die ondersteuning biedt voor UHS-II, de nieuwste bus voor SD-kaartjes. Die standaard is backwards-compatible, maar dan haal je niet de maximale snelheden. Tot nu toe was het record van het snelste SD-kaartje in handen van Sandisk, dat voor de Extreme Pro-reeks snelheden van respectievelijk 280 en 250 MB/s opgeeft.

Om de kaartjes in ieder geval op volle snelheid uit te kunnen lezen met je PC, komt Sony met een bijpassende UHS-II kaartlezer: de USB W-S1. Prijzen zijn nog niet bekend, maar Sandisk vraagt ruim 200 euro voor zijn 128GB-kaartje, wat op z'n minst een goede indicatie zal zijn.