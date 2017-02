Archos kondigt ook twee nieuwe smartphones aan

Door Michiel Berkhout zaterdag 25 februari 2017 20:27, bron: Archos

Eerder deze week berichtten we over de robuuste 101 Saphir-tablet van Archos. Het bedrijf heeft nu ook twee nieuwe smartphones uit de doeken gedaan; de Archos 50 Graphite en de Archos 55 Graphite.

De Archos 50 Graphite beschikt over een 5-inch IPS-paneel met een resolutie van 1280 bij 720 pixels en een afwerking van 2.5D-glas. Hij wordt aangedreven door een MediaTek MT6737 quad-core SoC op een kloksnelheid van 1,5 GHz. Deze chip wordt gecombineerd met 1 GB RAM en 16 GB opslaggeheugen, laatstgenoemde hoeveelheid is eventueel verder uit te breiden met behulp van een microSD-geheugenkaartje. Aan de achterzijde is een 13-megapixel camera aanwezig, de voorkant wordt gesierd door een 5-megapixel front-facing camera. Het toestel draait op Android 7.0 ‘Nougat’.

De Archos 55 Graphite wordt iets hoger gepositioneerd en beschikt over een aluminium unibody behuizing met een dikte van 7,8 mm, waarin een 5,5-inch IPS-paneel met een resolutie van 1280 bij 720 pixels is verwerkt. Ook dit toestel beschikt over een MediaTek MT6737 quad-core SoC op een kloksnelheid van 1,5 GHz. In dit geval is er echter 2 GB RAM voorhanden, het opslaggeheugen is met een capaciteit van 16 GB gelijk aan dat van de 50 Graphite en ook hier is er de mogelijkheid om dit uit te breiden middels een microSD-geheugenkaartje. Het toestel beschikt over twee camera’s aan de achterzijde, de primaire camera betreft een 13-megapixel exemplaar terwijl de secundaire 2-megapixel biedt. Aan de voorkant is wederom een 5-megapixel front-facing camera te vinden. De smartphone voorziet in een vingerafdruklezer en een USB Type-C-aansluiting, waarmee de 3.000 mAh grote accu kan worden opgeladen. Ook op de 55 Graphite staat standaard Android 7.0 ‘Nougat’ geïnstalleerd.

Archos zal zowel de 50 Graphite als de 55 Graphite tonen tijdens het Mobile World Congress 2017, dat komende dagen in Barcelona wordt gehouden. De toestellen moeten in juni daadwerkelijk beschikbaar zijn. Over de adviesprijzen heeft Archos alleen laten weten dat deze bij 130 euro zullen beginnen.