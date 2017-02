BlackBerry onthult innovatieve KEYone smartphone

Door Michiel Berkhout zaterdag 25 februari 2017 22:39, bron: GSM Arena, NextPowerUp

Vlak voor het Mobile World Congress 2017 in Barcelona van start gaat heeft BlackBerry zijn nieuwe smartphone uit de doeken gedaan; de KEYone. Van dit toestel, beter bekend onder zijn codenaam Mercury, zijn de afgelopen tijd veel geruchten verschenen. Nu zijn ook de ontbrekende details bekend.

Het toestel heeft een metalen frame en beschikt over een 4,5-inch scherm met een resolutie van 1620 bij 1080 pixels (een 3:2-verhouding dus), waaronder een fysiek toetsenbord met achtergrondverlichting aanwezig is. Dit toetsenbord heeft tevens aanraakgevoelige eigenschappen, waardoor hij ook als trackpad te gebruiken is. Hier blijft het echter niet bij, want in de spatiebalk is daarnaast nog een vingerafdruklezer geïntegreerd. Ook kunnen er tot 52 verschillende snelkoppelingen worden ingesteld.

De KEYone wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 625 SoC met een Adreno 605 GPU. Deze chip wordt gecombineerd met 3 GB RAM en 32 GB opslaggeheugen. Aan de achterzijde is een 12-megapixel camera met een Sony IMX378-sensor aanwezig, dezelfde sensor als bijvoorbeeld in de Google Pixel terug te vinden is. De voorkant wordt gesierd door een 8-megapixel front-facing camera. Het geheel wordt gevoed door een accu met een capaciteit van 3.505 mAh. Met behulp van Qualcomm Quick Charge 3.0 snellaadtechnologie zou deze in 36 minuten tijd voor de helft zijn opgeladen.

De smartphone draait out-of-the-box op Android 7.1 ‘Nougat’. Tevens voorziet hij in BlackBerry Hub waarmee alle berichten, e-mails en social media accounts in één app geïntegreerd worden. Ook is BlackBerry’s DTEK-software op het toestel aanwezig, waarmee privacy gewaarborgd moet worden.

De BlackBerry KEYone komt in april beschikbaar tegen een adviesprijs van 599 euro.