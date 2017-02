[Pro] D-Link introduceert DGS-3630-serie stapelbare managed 10GbE-switches

Door Luuk van Gestel zondag 26 februari 2017 10:47, bron: D-Link

Met de DGS-3630 introduceert D-Link een nieuwe serie stapelbare managed 10GbE-switches. De volledig managed Layer 3 switches zouden bedoeld zijn voor het midden- en kleinbedrijf en ISP's. De apparaten zijn allemaal voorzien van 10 GbE-toegangs- en uplinkpoorten.

In totaal kunnen er maximaal negen switches gestapeld worden. Dit kan leiden tot 432 Gigabit ethernetpoorten per stack, terwijl alle gekoppelde switches via één IP-adres aangestuurd worden. Dankzij redundante voeding kan de stack eenvoudig worden beheerd.

De switches van de DGS-3630 serie worden standaard geleverd met de Standard Image (SI) software. Voor extra functionaliteit kunnen de switches met een aparte licentie worden opgewaardeerd met de Enhanced Image (EI) en MPLS Image (MI). De SI-software biedt SMB en SME functionaliteit, zoals L2 switching, entry-level routing, L2 multicast, Quality of Service (QoS), Operations, Administration en Maintenance (OAM), en robuuste beveiligingstechnologie. De EI-software bevat dezelfde functionaliteiten als de SI-software met daarbovenop full L3 routing voor Enterprise Integration inclusief OSPF, BGP, VRF-Lite en L3 multicast. DE MI-software biedt daarentegen VPN services voor ISPs, inclusief IS-IS en MPLS L2/L3 VPN.

De DGS-3630 serie beschikt bovendien over D-Link Green, een verzameling technologieën die actief werkt om het stroomverbruik van de switches te verlagen en de warmteafgifte te verminderen. D-Link Green is voorzien van een energiebesparende modus, een intelligente ventilator en een detector voor de kabellengte. De energiebesparende functie zet automatisch netwerkpoorten uit op het moment dat er geen actieve link plaatsvindt. De slimme ventilator daarentegen optimaliseert automatisch de snelheid en de werking van de ingebouwde fans zodat de switches zo efficiënt mogelijk werken.

De DGS-3630-serie omvat de volgende switches:

DGS-3630-28SC

20 x SFP-poorten

4 x Combo 10/100/1000 BASE-T-/SFP-poorten

4 x 10 GbE SFP+-poorten

DGS-3630-28TC

20 x SFP-poorten

4 x Combo 10/100/1000 BASE-T-/SFP-poorten

4 x 10 GbE SFP+-poorten

DGS-3630-52TC

44 x 10/100/1000 BASE-T-/SFP-poorten

4 x Combo 10/100/1000 BASE-T-/SFP-poorten

4 x 10 GbE SFP+-poorten

De DGS-3630 serie is vanaf nu beschikbaar. De adviesprijzen zijn als volgt: