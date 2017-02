MWC: Sony introduceert mid-range Xperia XA1 en XA1 Ultra met high-end camera

Door Ewout ter Hoeven maandag 27 februari 2017 12:31, bron: Sony

Sony heeft vandaag naast high-end smartphones ook twee telefoons voor het middensegment aangekondigd. De 5-inch XA1 en 6-inch XA1 Ultra moeten zich onderscheiden door een high-end 23-megapixel camera in een mid-range telefoon. Beide draaien op de Mediatek Helio P20-SoC.

De XA1 heeft een 5-inch 720p-scherm terwijl de XA1 Ultra een 6-inch 1080p-scherm bevat. De accu is respectievelijk 2.300 en 2.800 mAh groot en beide draaien op Android 7. De Helio P20 is een mid-range SoC van Mediatek, de chip bevat acht Cortex A53-kernen en een Mali T-880-gpu met twee clusters. Aan deze SoC is respectievelijk 3 en 4 GB werkgeheugen gekoppeld.

De telefoons moeten zich onderscheiden met een high-end 23-megapixel camera. Deze camera is een gestapelde Exmor RS-variant van Sony zelf. De 1/2.3"-sensor is groter dan bij de meeste smartphones, heeft een brandpuntsafstand van 24 millimeter (full-frame equivalent) en een f/2.0-diafragma. De XA1 gaat voor 279 euro over de toonbank en zijn grotere broertje voor 379 euro.



Sony XA1











Sony XA1 Ultra