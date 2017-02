Sandisk maakt iXpand en Connect flashdrives beschikbaar met 256 GB

Door Mitchell Dragt maandag 27 februari 2017 20:19, bron: Sandisk

Sandisk heeft voor iOS-apparaten nieuwe 256 GB-versies geïntroduceerd van zijn flashdrives. De iXpand, met een Lightning- en een USB-poort, is nu in die capacititeit verkrijgbaar. Ook de Connect flashdrive met WiFi is opgewaardeerd naar een kwart terabyte.

De iXpand kan een manier zijn om de opslag van een iPhone te vergroten, waardoor nu dus 512 GB aan totale opslag mogelijk wordt. Bestanden overzetten kan via een computer middels de USB 3.0-poort of via Lightning met een iOS-apparaat. Om de data te lezen is er de iXpand Drive-app die automatisch start bij verbinden van de flashdrive. Een update voor die applicatie maakt streamen via Chromecast nu ook mogelijk.

We hadden al een review van de Sandisk Connect, dus voor de details verwijzen we je graag daarheen. In de Connect zit WiFi geïntegreerd, waardoor het mogelijk wordt om draadloos bestanden over te zetten. Streamen van de Connect naar bijvoorbeeld een Apple TV is ook mogelijk, want er is ook AirPlay aanwezig.

Beide krijgen een adviesprijs mee van €269,95.



De iXpand.



De Connect.