MWC: Wiko introduceert WiMATE Lite en -Prime wearables

Door Mitchell Dragt maandag 27 februari 2017 21:57, bron: Wiko

Wiko heeft het assortiment van zijn WiMATE wearables uitgebreid. Het Franse bedrijf komt met een meer simpele Lite zonder schermpje. Deze gaat dus meer in de richting van fitness-tracker. Daarnaast komt de Prime, die een groter scherm heeft en meer op een smartwatch lijkt.

De Lite gaat zes maanden mee op de drie 393 knoopcel-batterijen die erin zitten. Hij houdt activiteiten bij en kan overweg met Google Fit en Apple's HealthKit. Ook notificaties worden doorgegeven. Hiervoor gaat een drietal LEDs branden en trilt het bandje. Ook zwemmen moet geen probleem zijn, gezien hij tot dertig meter waterresistent is.

Voor de smartwatch-liefhebbers komt de WiMATE Prime. Deze heeft een 0,95-inch amoled-schermpje. Een MediaTek MTK2523G doet het rekenwerk. Data kan opgeslagen worden op de 4 GB aan opslag. GPS is geïntegreerd, samen met een PPG-sensor om 24 uur per dag de hartslag te registreren. De accu is 200 mAh groot en moet voor een accuduur van vijf dagen zorgen. Opladen kan in een uurtje. Dit alles is verwerkt in een metalen behuizing met een verwisselbaar bandje van kunststof.

Wanneer en tegen welke prijs ze beschikbaar komen is nog onbekend.



De WiMATE Lite...



...en de Prime.