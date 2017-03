Automatisch de highlights van je gamesessie opnemen met nieuwe versie van GeForce Expierence

Door Koen Crijns woensdag 1 maart 2017 05:05

Nvidia heeft tijdens haar GDC 2017 presentatie een nieuwe versie van GeForce Experience aangekondigd. Naast verbeteringen op het vlak van de Ansel screenshottechnologie is er een nieuwe feature waarmee je automatisch de highlights van je gamesessie kunt opnemen en uploaden naar services als YouTube, Twitch en Facebook.

De nieuwe feature, Shadowplay Highlights genaamd, moet expliciet ondersteund worden door de game. Wanneer dat het geval is, wordt op de achtergrond constant een videostream van je gamekunsten opgenomen. Zodra je een bijzondere prestatie levert, bijvoorbeeld het uitvoeren van een pentakill, geeft de engine van de game een seintje aan de GeForce Experience software om de laatste seconden van de gameplay daadwerkelijk in een video op te slaan.

Via de interface van GeForce Experience kun je daarna zonder de game te verlaten de video aanpassen (bijvoorbeeld verlengen of inkorten) en direct uploaden naar diensten als YouTube en Facebook.

Nvidia heeft Shadowplay Highlights inmiddels beschikbaar gemaakt als plug-in voor de Unreal Engine 4. De eerste game die gebruik gaat maken van de technologie is LawBreakers.

Naast Shadowplay Highlights was er ook nieuws te melden over de Ansel screenshottechnologie. Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, een game die juist bekend staat om de grafisch indrukwekkende landschappen, gaat de technologie waarmee het mogelijk is om vanuit ieder gewenst camerstandpunt screenshots met zeer hoge resolutie te maken ondersteunen. Daarnaast is Ansel toegevoegd aan Amazons Lumberyard game-engine en gaat Nvidia de SDK voor Ansel volledig openstellen, zodat game developers de technologie eenvoudiger kunnen implementeren.