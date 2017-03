EA maakt thema's vier Battlefield 1-uitbreidingen bekend

Door Tomas Hochstenbach donderdag 2 maart 2017 10:18

Uitgever Electronic Arts heeft meer informatie vrijgegeven over de komende uitbreidingen voor Battlefield 1. Er komen vier expansion-packs met de titels They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides en Apocalypse. De eerste DLC, die het Franse leger toevoegt aan de game, komt op 28 maart beschikbaar. Kopers van een premium pass krijgen twee weken eerder al toegang.

They Shall Not Pass bevat verder vier nieuwe maps, waaronder Verdun en een ondergronds gevecht in een fort, en een nieuwe spelmodus: Frontlines. Daarin strijden beide teams telkens om één vlag. Als die is veroverd, verplaatst de actie zich naar een volgende locatie. Ook een nieuwe elite-class, een vijftal wapens, een behemoth en een geallieerde tank maken hun opwachting in de uitbreiding, die uiteraard beschikbaar komt voor zowel Xbox One, Playstation 4 als PC.

Daarna volgen er dus nog minstens drie expansion-packs. Het Russische leger doet zijn intrede met In the Name of the Tsar, waarin tevens vier besneeuwde maps beschikbaar komen. Turning Tides richt zich voornamelijk op amfibische oorlogsvoering en brengt onder meer de aanval op de haven van Zeebrugge en de Slag om Gallipoli naar de game. Ten slotte komen in in Apocalypse de 'beruchtste veldslagen van de Eerste Wereldoorlog' aan bod, met 'brute en unieke wapens'.

Waarschijnlijk blijven EA en DICE voorlopig nog gefocust op Battlefield 1. In december liet de studio weten voor de komende jaren geen nieuwe Battlefield-games in de planning te hebben staan. Voor de feestdagen verschijnt er dit jaar wel een opvolger voor Star Wars Battlefront, gebouwd door DICE, Motive en Criterion.