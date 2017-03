ASUS kondigt Strix- en Turbo-versies GeForce GTX 1080 Ti aan

Door Tomas Hochstenbach donderdag 2 maart 2017 06:46, bron: ASUS (Twitter)

Als eerste fabrikant heeft ASUS de komst van zijn eigen versies van de Nvidia GeForce GTX 1080 Ti aangekondigd. Op het Twitter-account van zijn Republic of Gamers-submerk is een foto met twee kaarten geplaatst: de GTX 1080 Ti Turbo met een simpele blower-style koeler en de Strix met een imposante triple-fan koeler.

ASUS prijst de nieuwe kaarten aan onder de slogan Rise As One en benadrukt de geschiktheid van de 1080 Ti voor gamen op 4K-resolutie. Waar de Turbo een basisvariant is, zal de Strix zich onderscheiden met onder meer een opnieuw ontworpen PCB, een betere koeler en uitgebreide rgb-verlichting.

Nvidia kondigde de videokaart woensdagochtend aan. De GTX 1080 Ti blijkt ruwweg een Titan X Pascal met minder geheugen, maar wat hogere kloksnelheden te zijn. Vanaf 10 maart wordt het nieuwe vlaggenschip uitgeleverd tegen een adviesprijs van 829 euro. Of ook de custom kaarten van ASUS en andere merken dan al meteen beschikbaar zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Lees ook: