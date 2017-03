' AMD RX 500-series lanceert 4 april met rebrands'

Door Richard Schouw woensdag 1 maart 2017 22:23, bron: Heise, Videocardz

Heise weet te melden dat AMD begin april zijn Radeon RX 500-series zal lanceren. Dit betekent dat vanaf 4 april de Radeon RX 570 RX 580 verkrijgbaar zullen zijn, waarna vanaf 11 april de Radeon RX 550 en RX 560 zullen volgen. Wie hoopt dat het hier de inmiddels redelijk beruchte RX Vega-kaarten betreft, komt echter bedrogen uit. De kaarten zijn voornamelijk rebrands met reeds bekende GPU's, waaronder mogelijk Polaris.

Volgens Videocardz zal de Radeon RX 580 worden gerebrand vanaf de RX 480, met een kleine bump in de kloksnelheid naar 1340 MHz. De RX 570 moet dan weer 38 MHz sneller zijn dan de RX 470 voorganger. Zowel de RX 580 als RX 570 moeten beschikbaar komen als 4GB en 8GB variant.

De Radeon RX 560 wordt gerebrand vanaf de RX 460 met 1024 Stream Processors (onbevestigd). Deze kaart wordt waarschijnlijk geklokt op 1287 MHz, 87 MHz meer dan de RX 460. De RX 550 zou worden uitgerust met de Polaris 12; een nieuwe low-end GPU waarover net zo weinig bekend is als de mysterieuze Vega11.

De Vega-kaarten zullen dus iets later verschijnen, al laat AMD daar verder weinig over los. Tot dusverre heeft het bedrijf alleen gemeld dat Vega in het eerste half jaar van 2017 zal worden geïntroduceerd, waarmee men tot eind juni de tijd heeft voor de launch. Evengoed zou de officiële introductie ook zomaar plaats kunnen hebben tijdens Computex, dat van 30 mei tot 3 juni in Taipei plaatsvindt.