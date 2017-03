Ook MSI en Inno3D laten eigen GTX 1080 Ti zien

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 3 maart 2017 17:45, bron: MSI

Enkele dagen geleden kondigde Nvidia op het GDC zijn nieuwe GeForce GTX 1080 Ti aan, die de prestatiekroon van de Titan X over moet gaan nemen. In tegenstelling tot bij de laatstgenoemde kaart, mogen fabrikanten bij de 1080 Ti weer zelf aan de slag met koeloplossingen - en die zien we dan ook al langzaamaan voorbij komen.

De variant van ASUS zagen we gisteren al voorbij komen, maar inmiddels hebben ook MSI en Inno3D afbeeldingen vrijgegeven van hun exemplaren. MSI laat het vooralsnog bij een teaser, waarop de vermeende GTX 1080 Ti Gaming X te zien is. Zoals we gewend zijn bij deze uitvoering zijn de rode accenten weer aanwezig, net als de gebruikelijke twee grote ventilatoren.

Inno3D pakt groter uit en heeft meteen officiële persafbeeldingen vrijgegeven van zijn GTX 1080 Ti iChiLL X4. Zoals de naam doet vermoeden is deze gigant weer uitgerust met vier ventilatoren: drie op de gebruikelijke plaats, en nog een kleintje aan de zijkant. Op het eerste gezicht lijkt de koeler identiek aan de GTX 1080-versie, al is de zilveren kleur ingeruild voor zwart.