Nvidia GTX 1080 en GTX 1060 binnenkort met sneller geheugen

Door Luuk van Gestel zaterdag 4 maart 2017 21:30, bron: Computerbase, Hartware, Techreport

Tijdens het GDC 2017 heeft Nvidia de GTX 1080 Ti aangekondigd. Daarbij kondigde het bedrijf ook aan dat de adviesprijs van de GTX 1080 per direct met 100 dollar naar beneden werd bijgesteld. Nvidia gaf tijdens de presentatie ook aan dat fabrikanten GTX 1080- en GTX 1060-modellen mogen gaan aanbieden met sneller geheugen.

Fabrikanten van videokaarten krijgen de mogelijkheid nieuwe versies van GeForce GTX 1080 videokaarten te voorzien van nieuw GDDR5X-geheugen waarbij de snelheid op 11 in plaats van 10 GT/s (Gigatransfer per seconde) ligt. De GTX 1060 (6 GB) krijgt GDDR5-geheugen met 9 in plaats van 8 GT/s.

Voor de GTX 1060 ligt de geheugensnelheid op 4.500 MHz en bij de GTX 1080 op 5.500 MHz. Bij die laatste worden er echter 5,5-Gbit/s-modules van Micron gebruikt, in plaats van overklokte 5,0-Gbit/s-modules. Nieuwe modellen komen uitsluitend als OC-modellen op de markt en worden naast de huidige line-up aangeboden.

Met het aanbod van snellere GTX 1080- en 1060-modellen kunnen fabrikanten de brede kloof tussen bijvoorbeeld de GTX 1060 en GTX 1070 enigszins dichten. Het prijsverschil tussen die twee kaarten ligt op ongeveer 150 euro. Hetzelfde geldt voor het gat tussen de GTX 1080 en GTX 1080 Ti, met een prijsverschil van ongeveer 200 euro.