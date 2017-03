AMD Ryzen R7 1800X overgeklokt naar 5,8 GHz, zet nieuw Cinebench R15-record

Door Mitchell Dragt maandag 6 maart 2017 18:38, bron: DigiWorthy, Der8auer

Op het Ryzen Technology Event dat recentelijk gehouden werd is de R7 1800X flink aan de tand gevoeld door een tweetal overklokkers, onder wie de bekende Der8auer. Hij wist de chip op te schroeven naar 5,8 GHz. Ook de Zweedse Elmor was aanwezig en die wist de chip tot 5,36 GHz over te klokken.

Door alle acht de cores ingeschakeld te laten blijven de multi-core prestaties gewoon staan. Dat bleek goed te werken, want de Ryzen-chip heeft het wereldrecord van Cinebench R15 multi-core verbroken met 2.454 punten - negen punten hoger dan de i7-5960X op 6,00 GHz. Het valt op dat Ryzen hoger scoort dan de Intel, terwijl de kloksnelheid flink lager is. Dit kan enkel betekenen dat de IPC van Ryzen hoger is.

Overklok-veteraan Der8auer heeft het HWBot-record voor octa-cores te pakken door de R7 1800X te laten draaien op 5.802,93 MHz met een multiplier van 44,5 en een bus-snelheid van 130,4 MHz. Ook hier hoefden geen cores of threads uitgeschakeld te worden, zodat de multi-core prestaties ook flink hoger worden. Beide maakten overigens gebruik van vloeibare stikstof om te koelen.

Delidden is vermoedelijk niet nodig. De techniek werkt om als het ware de kap van de CPU eraf te halen voor beter direct contact, om zo beter te koelen. Der8auer heeft een filmpje online gezet waarin hij resultaten met en zonder delidden vergelijkt. In zijn geval was de winst slechts een enkele graad.



De resultaten van Elmor.



Der8auers record.



Delidden is mogelijk niet nodig.



Een delidded R7-1800X.