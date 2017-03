[Pro] HP introduceert nieuwe zakelijke systemen met i5-7500

Door Mitchell Dragt woensdag 8 maart 2017 09:45, bron: HP EliteDesk, HP EliteOne

HP heeft een aantal nieuwe zakelijke systemen aangekondigd, waaronder een all-in-one onder de naam EliteOne. Deze komt met twee camera's en een niet-spiegelend touchscreen. Van de reguliere modellen in de EliteDesk-serie komen drie verschillende. De Tower is een reguliere kast die ook zelf aan te passen is. Met de Desktop Mini en Desktop Mini 65w komt het bedrijf naar eigen zeggen met de meest compacte oplossingen.

De EliteOne 800 G3 komt met een Intel Core i5-7500, 1x 8 GB DDR4-2.400 en een 256 GB SSD met TLC-geheugen. Dit alles is geïnstalleerd op een moederbord met de Q270-chipset en wordt gevoed door een 180 watt voeding die extern zit. Het scherm is een 23,8-inch IPS-paneel met 1.920 x 1.080 beeldpunten en een touchscreen-laag. Daarboven zitten optioneel twee webcams met infrarood-sensor, terwijl onder het scherm optioneel speakers zitten.



De EliteOne.

Voor wie al genoeg schermen voorhanden heeft komen er drie EliteDesk systemen. Alledrie hebben een Intel Core i5-7500, 8 GB DDR4-2.400 en een 256 GB SSD. Het verschil lijkt vooral te zitten in de ruimte die er is voor uitbreiding.



De Tower.

De Tower kan naast de SSD nog een 3,5-inch schijf kwijt en een optische drive. Ook zijn er twee M.2-sloten voorhanden en zowel een PCI-E 3.0 x1 als een x16 slot. Deze kan echter maximaal 35 watt aan, mogelijk vanwege de 250-watt voeding. De Desktop Mini kan naast de SSD enkel een 3,5-inch HDD kwijt en verder hetzelfde als de tower, zij het dat uitbreidingskaarten een hoogtebeperking hebben. De 64 watt-editie kan alleen de SSD kwijt en heeft twee M.2-sloten.



EliteDesk Desktop Mini.

De afmetingen zijn beperkt gebleven, want de tower meet 15,4 x 36,9 x 36,5 cm, terwijl hij er groter uitziet. Een stapje kleiner is de Desktop Mini die 10 x 30,8 x 33,8 cm groot is. Echt heel klein is de Desktop Mini 65w te noemen met slechts 17,7 x 3,42 x 17,5 cm.



EliteDesk Desktop Mini 65w.

Voor €1.122,88 staat de EliteDesk Tower in de HP Store, terwijl de twee andere €1.063,59 moeten kosten. De all-in-one kost vanaf €1.418,12. Dit is inclusief BTW.