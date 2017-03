Wearables-markt groeide 16,9% in Q4 2016, Apple Watch verkoopt goed

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 7 maart 2017 22:48, bron: IDC

Verrassend genoeg blijft de verkoop van draagbare elektronica groeien. In het vierde kwartaal van 2016 groeide de markt met maar liefst 16,9%, aldus het IDC. Vooral de hoge verkopen van de Apple Watch en de explosieve groei van Xiaomi waren opvallend dit kwartaal.

De flinke groei komt vooral door een zeer sterk kwartaal van Apple. In kwartaal 2 en 3 van 2016 waren de verkopen van de Watch maar matig, maar in Q4 werd het effect van de nieuwe Series 1 en 2 merkbaar, waarin 4,6 miljoen horloges verkocht werden. Desondanks vielen de totale verkopen van Apple tegen, waar er in 2015 nog 11,6 miljoen Watches verkocht werden waren het er vorig jaar slechts 10,7 miljoen.

Fitbit blijft de marktleider met ruim 19% marktaandeel en 22,5 miljoen verkopen in het afgelopen jaar, hoewel ze slechts 2,4% meer verkocht hebben dan vorig jaar. Xiaomi is de grote opkomer met 32% groei in het afgelopen jaar en in totaal 15,7 miljoen verscheepte apparaten. Garmin groeit licht met rond de 6 miljoen verkochte apparaten en hoewel Samsung slechts 4,4 miljoen wearables verkocht was dit toch meer dan 40% dan in 2015.

Vendor 4Q16 shipments 4Q16 market share 4Q15 shipments 4Q15 market share Y/Y 1. Fitbit 6.5 19.2% 8.4 29% (22.7%) 2. Xiaomi 5.2 15.2% 2.6 9.1% 96.2% 3. Apple 4.6 13.6% 4.1 14.1% 13% 4. Garmin 2.1 6.2% 2.2 7.6% (4%) 5. Samsung 1.9 5.6% 1.4 4.7% 37.9% Others 13.6 40.1% 10.3 35.5% 32.1% Total 33.9 100% 29 100% 16.9%

IDC: Wearable device vendor shipments, 4Q16 (m units)

Vendor 2016 shipments 2016 market share 2015 shipments 2015 market share Y/Y 1. Fitbit 22.5 22% 22 26.8% 2.4% 2. Xiaomi 15.7 15.4% 12 14.7% 31% 3. Apple 10.7 10.5% 11.6 14.2% (7.9%) 4. Garmin 6.1 5.9% 5.8 7% 5.4% 5. Samsung 4.4 4.3% 3.2 3.9% 38.6% Others 43 42% 27.4 33.4% 57.1% Total 102.4 100% 81.9 100% 25%

IDC: Wearable device vendor shipments, 2016 (m units)