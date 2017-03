'LG 32UD99 vanaf 18 mei voor €1.099'

Door Mitchell Dragt woensdag 8 maart 2017 20:13, bron: LG, CyberPort

Bij Cyberport, een webshop van de oosterburen, is de LG 32UD99 opgedoken. De specificaties van het scherm zijn al langere tijd bekend, maar wanneer en tegen welke prijs hij komt bleef vooralsnog onbekend. LG heeft nog niets hierover gecommuniceerd, dus houden we het bij het reguliere korreltje zout.

De 32UD99 heeft voor sommigen een interessante combinatie van eigenschappen. Het 31,5-inch grote 10-bits paneel is van het AH-IPS-type, heeft een resolutie van 3.840 x 2.160 pixels, kan 95% van de DCI-P3 kleurenruimte weergeven en ondersteunt AMD's FreeSync. Ook is het scherm geschikt voor HDR10 met een piekhelderheid van 550 cd/m2 en een standaard-maximum van 350 nits.

Hij is aan vier zijden bijna randloos en heeft twee 5 watt speakers ingebouwd. Aansluiten gaat onder andere middels USB Type-C, dat ook nog eens 60 watt opladen ondersteunt, alsmede data-transfer. Verder is ook nog DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0a met HDCP 2.2 en 2x USB 3.0 aanwezig die QuickCharge aankunnen. De standaard kan -2 tot 15 graden gekanteld worden, 90 graden gedraaid en 110 mm in hoogte versteld worden.

Cyberport geeft een prijs op van €1.099 met een leverdatum van 18 mei dit jaar.



Op ISE dit jaar kwamen we hem al tegen.