Ryzen CPU's hebben RTC Bias, problemen vallen mee

Door Mitchell Dragt woensdag 8 maart 2017 18:46, bron: HWBot

HWBot komt vandaag naar buiten met nieuws dat AMD's net nieuwe Ryzen-processors last hebben van zogenaamde RTC Bias. Dit is een mogelijk probleem bij overklokken dat ervoor zorgt dat de tijd niet meer gelijkloopt met de werkelijkheid als er met de base-clock gerommeld wordt, of, zoals AMD het zelf noemt, de reference clock. In normale situaties is er echter weinig aan de hand.

De situatie doet zich alleen voor bij overklokken en dan nog valt het probleem mee. Kort gesteld zorgt een afwijking in de reference clock ervoor dat ook de Windows RTC beïnvloed wordt. Metingen lijken hierdoor langer of korter te duren, waardoor benchmark-scores af kunnen wijken. Dit is nadrukkelijk alleen het geval als de base-clock aangepast wordt. Dit is echter bijna nooit nodig, want de Ryzen-processors hebben een ontgrendelde multiplier, waardoor de base-clock niet aangepast dient te worden voor overklokken. Ook de automatische turbo boost XFR werkt met de multiplier, dus ook hier geen zorgen

Als voorzorgsmaatregel accepteert HWBot geen resultaten meer van Ryzen-processors die met Windows 8 of hoger getest zijn, tenzij van een handjevol specifieke benchmarks gebruik gemaakt wordt. Voor de details verwijzen we graag door naar HWBot. De oplossing die wordt aangedragen is om de HPET (High Precision Event Timer) in te schakelen in de bios. Deze aparte interne klok zorgt ervoor dat applicaties ook buiten de Windows RTC om nog via de correcte tijd werken.