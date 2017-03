Advertorial: Test en win een Gigabyte Force K85 mechanisch toetsenbord

Door Advertorial dinsdag 28 maart 2017 09:00, bron: Gigabyte, Gigabyte NL

Mechanische toetsenborden, daar zijn alle kenners het over eens, zijn het neusje van de zalm op het gebied van invoerapparatuur. Dankzij de hoogwaardige mechanische schakelaars gaan ze veel langer mee, terwijl de feedback prettiger en consistenter is dan bij modellen op basis van membraantechniek. Gigabyte levert met de Force K85 een mechanisch toetsenbord voor de echte liefhebber, en wil vijf lezers van Hardware.Info in de gelegenheid stellen deze zelf uit te proberen.

De Gigabyte Force K85 is een modern mechanisch toetsenbord, voorzien van een minimalistisch design om het meenemen naar LAN-party's te vereenvoudigen, RGB-verlichting met 16,8 miljoen kleuren en geïntegreerde bediening voor die verlichting én multimediafuncties. Uiteraard is het voorzien van N-key rollover en een uitschakelbare Windows-toets. De gebruikte schakelaars moeten maar liefst 70 miljoen toetsaanslagen meegaan. Handig om te weten: in Nederland levert Gigabyte de US International toetsenbordindeling - met grote linkershift dus - en rode schakelaars voor een lichte aanslag.

Gigabyte stelt vijf Force K85 toetsenborden beschikbaar aan lezers van Hardware.Info om te testen en een productervaring over te schrijven. Heb je dat gedaan, dan mag je het toetsenbord houden. Om kans te maken op een van deze toetsenborden, vul je onderstaande enquête in.

Op deze actie zijn de standaard voorwaarden van toepassing. Deelname is mogelijk tot 16 april 2017, 23:59 uur. Inzendingen na dat tijdstip dingen niet meer mee. Na ontvangst van het toetsenbord heb je twee weken de tijd om een productervaring op Hardware.Info te plaatsen.