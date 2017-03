EKWB gaat EK-XTOP Revo D5-pompen verkopen met gesleevde kabels

Door Mark van de Luijtgaarden donderdag 9 maart 2017 20:22, bron: ekwb

De EK-XTOP Revo D5 zit al een tijdje in het assortiment van EK Waterblocks, maar had tot nu toe simpele draden die je eventueel zelf nog van een sleeve moest voorzien. Het bedrijf gaat de pompen nu echter ook standaard met een zwart hoesje verkopen, om zo de blauw/groene, rode en zwarte snoeren (van 50 cm) stijlvol te verbergen.

Verder is er niets veranderd aan de pomp, die tot 1500 liter per uur rond kan sturen bij een vermogen van 23 watt. Het geheel is voornamelijk opgetrokken uit roestvrij staal en wordt geleverd inclusief brackets met rubberen delen alsook een stikker en tot slot natuurlijk een handleiding.

De meerprijs van de gesleevde EK-XTOP Revo D5 PWM bedraagt 10 euro, voor een totaal van 119,95 euro.



Boven de variant met gesleevde kabels, onder de standaard uitvoering