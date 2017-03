Update PS4 maakt externe opslag mogelijk

Door Steven Swart vrijdag 10 maart 2017 08:25, bron: PlayStation Blog

Sony heeft een nieuwe software-update beschikbaar gesteld voor de PlayStation 4. De belangrijkste toevoeging is de ondersteuning van externe opslagmedia voor opslag van games en downloads.

De nieuwe systeemupdate is versie 4.5 en heeft codenaam 'Sasuke' meegekregen. Gebruikers kunnen voortaan een extern opslagmedium gebruiken om bijvoorbeeld games op te installeren. De harddisk of USB-drive moet minimaal USB 3.0 ondersteunen en een capaciteit hebben van minimaal 250 GB en maximaal 8 TB. Een andere nuttige toevoeging is de Boost Mode voor de PlayStation 4 Pro. Hiermee kunnen oudere games die niet geoptimaliseerd zijn voor de krachtigere variant toch een extra boost in prestaties verwachten.

Andere verbeteringen richten zich meer op online sociale interactie. Zo kunnen er voortaan via het snelmenu party's worden aangemaakt tijdens het gamen en kunnen screenshot als achtergrond worden ingesteld.