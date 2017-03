Philips komt met nieuwe serie in-door hoofdtelefoons, van budget tot high-end

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 10 maart 2017 19:03, bron: Philips (Fidelio X2HR)

Philips heeft vandaag een volledige reeks in-door hoofdtelefoons gelanceerd, van budgetmodellen tot exemplaren voor de audiofielen. De prijs loopt dan ook behoorlijk uiteen: het goedkoopste model gaat voor 15 euro over de toonbank, terwijl voor de de nieuwe Fidelio zo'n 350 euro lichter bent.

Fidelio X2HR

De naam verklapt het al behoorlijk: de X2HR is de opvolger van de X2 en voegt het zogenaamde high-res audio toe aan het portfolio van de hoofdtelefoon. Daarmee zijn ze geschikt voor hogere kwaliteit bronmateriaal, al is er verder niets veranderd. Het ontwerp is nog steeds open, met neodymium drivers van 50 mm die naar verluidt een frequentiebereik hebben van 5 Hz tot 40 KHz.

Philips heeft de Fidelio X2HR een adviesprijs meegegeven van 349,99 euro; een meerprijs van 50 euro vergeleken met de variant zonder high-res audio.

SHC8800 en SHD8800

De SHC8800 en SHD8800 hebben beide een accuduur van 20 uur, met een basis in de vorm van twee 40 mm neodymium drivers, Bijzonder is dat ze zowel bedraad als draadloos te gebruiken zijn, met in het eerste geval ondersteuning voor high-res audio. De hoofdtelefoons worden zelfs automatisch ingeschakeld als ze op je hoofd zet.

Het verschil tussen de twee is de draadloze werking: de SHD8800 werkt op 2,4 GHz met daarmee een bereik van zo'n 15 tot 30 meter. Daarmee kan dit model een frequentiebereik halen van 8 Hz tot 22 KHz, wat in bedrade modus oploopt tot 40 KHz. De SHC8800 gebruikt een FM-signaal en is volgens Philips daarom tot 100 meter van het basisstation te gebruiken. Het bereik ligt tussen de 10 Hz en 40 KHz, al worden in draadloze modus de hoge tonen wederom beperkt tot 21 KHz.

De SHC8800 (met FM, 100 meter bereik) wordt aangeboden voor 89,99 euro, terwijl de SHD8800 (met 2,4 GHz, 15-30 meter bereik) een prijskaartje heeft van 119,99 euro.

Flite-serie

Dan zijn er nog de drie goedkopere Flite-modellen, te weten de on-ear Ultrlite, de in-ear Hyprlite en de over-ear Everlite. We beginnen bij de Ultrlite, een gesloten on-ear model met 32 mm drivers, zachte oorkussens en een opvouwbaar ontwerp. Het frequentiebereik ligt op 9 Hz tot 23 KHz. Met een prijs van 15 euro is dit de goedkoopste van de drie.

Het tweede model is de Hyprlite, met een prijskaartje van 25 euro. Deze heeft drivers van 12,2 millimeter, een impedantie van 16 ohm en wederom een bereik van 9 Hz tot 23 KHz. Tot slot is er de inklapbare over-ear Everlite, die voor 40 euro over de toonbank gaat. Ook hier heeft Philips gekozen voor drivers van 32 millimeter, al kunnen deze hoge tonen tot 24 KHz weergeven.

Adviesprijzen: