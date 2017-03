‘AMD Vega krijgt 4096 stream processors en 8GB 2048-bit geheugen’

Door Michiel Berkhout zaterdag 11 maart 2017 13:19, bron: VideoCardz

Twee maanden geleden berichtten we over de toekomstige high-end videokaart van AMD, die de naam Vega draagt. Hierin verschenen reeds de nodige details over de te verwachten rekenkracht, daarnaast werd het duidelijk dat de kaart over 8 GB aan HBM 2.0-videogeheugen zou beschikken. Inmiddels zijn er via de SiSoft-benchmark ook meer details over de verdere opbouw van de kaart online verschenen.

Volgens de database van de desbetreffende benchmark voorziet de kaart in 64 Compute Units met 64 stream processors, wat resulteert in een totaal van 4096 stream processors. Ook is het zichtbaar dat het 8 GB grote videogeheugen is verbonden middels een 2048-bit brede geheugenbus, die naar verluidt is opgebouwd uit twee 1024-bit HBM 2.0-stacks. De klokfrequentie van 344 MHz kun je negeren, aangezien dit vermoedelijk in idle-modus is uitgelezen waarin de chip zich automatisch terugklokt.

Het is tot op heden niet duidelijk of de opgedoken videokaart, die wordt aangeduid als de 687F:C3, het hoogst gepositioneerde Vega-model zal worden. Zo verschijnen er naar verluidt meerdere varianten.