Western Digital introduceert 256 GB embedded flash-chip

Door Mitchell Dragt zondag 12 maart 2017 13:38, bron: Western Digital

Western Digital heeft een nieuwe zogenaamde embedded flash drive (EFD) aangekondigd. De iNAND 7350 komt uit onder de SanDisk merknaam, in handen van WD, en is bedoeld voor gebruik in zaken als smartphones, tablets en consoles. Er wordt gesproken over de meest geavanceerde chip met de hoogste capaciteit tot nu toe.

De 7350 komt in capaciteiten tot 256 GB en maakt gebruik van single-level-cell 3D NAND-geheugen. Dat laatste zal ongetwijfeld bijdragen aan de hogere capaciteit, want het stapelen van chips zorgt voor een hogere datadichtheid. Sequentieel schrijven gaat met maximaal 250 MB/s, waarbij de lees-prestaties op 22.000 IO/s moeten liggen.

Op het moment van schrijven worden samples uitgeleverd aan klanten, maar vanaf het tweede kwartaal moeten ze beschikbaar komen.