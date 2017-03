Opgegeven PC-specificaties Mass Effect: Andromeda niet accuraat

Door Steven Swart maandag 13 maart 2017 12:03, bron: PC Gamer

Een tijdje geleden maakte BioWare de PC-eisen bekend voor Mass Effect: Andromeda. De game maakt gebruik van de Frostbite 3 engine, net als Battlefield 1. De opgegeven specificaties blijken volgens een producer en Nvidia niet accuraat.

BioWare raadt een Core i7 4790, 16 GB aan RAM en een GTX 1060 aan voor gebruikers die de game op hoge settings willen spelen. Er is nu bekend geworden dat men uitgaat van een framerate van 30 fps bij een resolutie van 1920 x 1080 en settings op 'high.' Dit zorgde voor twijfels over de vereiste specificaties voor 4K-gaming in combinatie met dezelfde settings. Aangezien dezelfde GTX 1060 in Battlefield 1 op 'ultra' eerder rond 80fps weet te halen, zorgden de genoemde specificaties van Mass Effect: Andromeda ook voor heel wat scheve gezichten.

Producer Michael Gamble heeft echter aangegeven dat de opgegeven eisen niet geheel accuraat zijn. De GTX 1060 zal dus zeker hogere framerates kunnen halen, dan 30 fps bij de gegeven instellingen. BioWare is simpelweg uitermate kritisch geweest en geeft min of meer aan dat de 30 fps een ondergrens is. Ook Nvidia geeft op zijn website aan dat de gemiddelde framerate voor de GTX 1060 een stuk hoger ligt (zie hieronder).