Samsung rondt acquisitie Harman af

Door Steven Swart maandag 13 maart 2017 13:33, bron: Harman

Veel grote bedrijven nemen vaak kleine start-ups over om zo te beschikken over nieuwe technologieën of ideeën die veel potentie bieden. Samsung heeft echter het grote bedrijf Harman overgenomen, wat gemoeid gaat met een bedrag van 8 miljard USD.

Samsung heeft nu officieel Harman International Industries voor een bedrag van 8 miljard USD overgenomen. Het bedrijf is bekend van veel audiofabrikanten als JBL, Mark Levinson en Harman Kardon. Daarnaast is Harman ook een grote speler binnen de auto-industrie. Veel infotainmentsystemen die automerken gebruiken, zijn namelijk in samenwerking met de fabrikant ontwikkeld. Daarnaast heeft Harman ook veel contracten met autofabrikanten.

Aandeelhouders van Harman zouden echter niet blij zijn met de overname en hebben getracht om de overname te stoppen. Aangezien de acquisitie nu compleet is afgerond, heeft Samsung toch aan het langste eind getrokken. Nu Samsung Harman heeft overgenomen, zijn er meer wegen die de fabrikant kan bewandelen.