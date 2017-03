Netgear Nighthawk M1 gigabit-LTE router komt deze zomer naar Europa

Door Ewout ter Hoeven dinsdag 14 maart 2017 18:17, bron: AnandTech

In een reactie aan AnandTech heeft Netgear op MWC laten weten dat de zijn Nighthawk M1-modem deze zomer naar Europa brengt. Het nieuwe modem van Netgear zal via verschillende providers worden aangeboden en moet als eerste gigabit snelheden mogelijk maken over de mobiele netwerken.



De Nighthawk M1 ondersteunt alle moderne LTE Advanced-standaarden. 256-QAM modulatie is aanwezig evenals vier antennes voor 4x4 MIMO en er kunnen maximaal drie LTE-banden van 20 MHz samengevoegd worden. Momenteel is Australische provider Telstra de enige die LTE met gigabitsnelheid aanbied via het M1-modem.

