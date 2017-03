AMD kondigt nieuwe Zen-processors aan: Ryzen 5 binnen een maand te koop

Door Farzin Parham donderdag 16 maart 2017 03:00, bron: AMD

AMD blijft bezig na de launch van de 8-core Ryzen 7 processors. Het bedrijf heeft inmiddels de officiële lanceringsdatum, kloksnelheden en adviesprijzen van de quad core en 6-core Ryzen 5 processors bekendgemaakt. De adviesprijzen van de processors zijn vriendelijk en ze komen veel eerder op de markt dan verwacht.

Begin deze maand was de lancering van de Ryzen 7-processors, die een ongekend aantal (volwaardige) cores en prestatieniveau brachten naar processors van onder de 500 euro. Waar je daarvoor nog ruim 1000 euro mocht neertellen voor een redelijk presterende 8-core processor, kan dat met de Ryzen 7 1700 al voor minder dan een derde van dit bedrag.

Nu wil AMD dit herhalen bij 6-core en quad core processors. Deze worden namelijk tegen een erg vriendelijke prijs in de markt gezet, althans vergeleken met het aanbod van Intel. AMD's marketingstrategie is erop gebaseerd om een veel hoger prestatieniveau te leveren voor dezelfde prijs. Vooralsnog zijn er enkel adviesprijzen in Amerikaanse dollars bekendgemaakt (en daarom zonder BTW), maar het ziet ernaar uit dat je ook in het lagere segment behoorlijk betere prestaties te krijgen zijn voor dezelfde prijs. Hieronder zie je de officiële specificaties van de nieuwe Ryzen 5-processors. Let op: de 'europrijs' is berekend op basis van de dollarkoers en het BTW-percentage. De officiële adviesprijs van AMD zal hoogstwaarschijnlijk een tikje hoger komen te liggen.

Model Aantal cores SMT Kloksnelheid 2-core boost TDP Adviesprijs Europrijs Ryzen 5 1600X 6 Ja 3,6 GHz 4,0 GHz 95 W $ 249 € 281 Ryzen 5 1600 6 Ja 3,2 GHz 3,6 GHz 65 W $ 219 € 250 Ryzen 5 1500X 4 Ja 3,5 GHz 3,7 GHz 65 W $ 189 € 215 Ryzen 5 1400 4 Ja 3,2 GHz 3,4 GHz 65 W $ 169 € 193

Net zoals de Ryzen 7 processors hebben alle Ryzen 5 processors een multiplier die volledig unlocked is, en ze komen allemaal met de Simultaneous Multithreading feature (HyperThreading in Intel-taal), wat behoorlijke winst oplevert in multithreading applicaties. De processors met een X in de naam beschikken over de volledige XFR-boost (waarover later meer), terwijl deze enigszins is beperkt voor de gewone modellen.

Van de Ryzen 5 1600X gaf AMD opnieuw aan dat hij rechtstreeks gepositioneerd is tegenover een Intel-processor, namelijk de Intel Core i5 7600k - een processor met een vergelijkbare adviesprijs. Hoewel de kloksnelheid van de 7600k iets hoger is dan die van Zen en de IPC iets beter is, heb je maar vier cores en vier threads, waar de Ryzen 5 1600X met twee extra cores en driemaal het aantal threads komt. Vooral in multithreaded applicaties ligt het daarom voor de hand dat de 1600X stukken beter zal presteren, en daar pronkt AMD ook mee.

AMD heeft deze vergelijking niet direct gemaakt, maar als we kijken naar de adviesprijzen, is de Ryzen 5 1400 direct gepositioneerd tegenover de Core i3-7350k, de nieuwe overklokbare dual core Kaby Lake. Je krijgt hierbij dus het dubbele aantal cores en threads, wat wederom in multi-threaded applicaties een forse winst zal opleveren.

Wellicht lijken de kloksnelheden van de 4-core modellen enigszins tegen te vallen. Het is prima mogelijk dat AMD de chips met de beste kwaliteit gebruikt voor de hoger gepositioneerde processors, waardoor de quad cores beperkt worden in de kloksnelheid. Niettemin is dit deels een meevaller. Eerdere geruchten gingen er echter vanuit dat de kloksnelheid nog veel lager zou liggen, dus wat we hier zien valt eigenlijk nog behoorlijk mee - zeker gezien de adviesprijs. Gezien de bewezen per clock prestaties van de Ryzen-processors zullen deze quad cores behoorlijk wat bang for the buck leveren.

De TDP-waardes moeten met een korreltje zout genomen worden, aangezien ze (zoals verwacht) niet echt vergelijkbaar bleken met de waardes die Intel opgeeft voor zijn processors. Zo verbruikte de Ryzen 7 ondanks zijn TDP van 95W evenveel als de Core i7 6900k, die een aanzienlijk hogere TDP van 140W heeft. Niettemin moeten we niet vergeten wat voor enorme stap in prestaties deze processors voorstellen ten opzichte van Bulldozer, en dan met name in termen van performance per watt.

XFR

Bij de lancering van Ryzen 7 was er enige mate van teleurstelling omdat Extended Frequency Range (XFR) niet bleek te zijn wat men ervan had verwacht. In plaats van een automatische overklok die de processor afhankelijk van de koeling zo ver mogelijk zou overklokken, bleek er steeds een harde limiet van 50 en 100 MHz (afhankelijk van de processor) te zijn in hoeveel verder dan de snelheid hij kon gaan. Over de Ryzen 5 processors heeft AMD bekendgemaakt dat XFR in ieder geval bij de quad core 1500X een maximale boost van 200 MHz kan leveren. In de praktijk komt de kloksnelheid dus op 3,7 GHz en de 2-core boost op 3,9 GHz, mits de koeling goed is en het maximale stroomverbruik niet overschreden wordt.

Boxed koeler

Met uitzondering van de Ryzen 5 1600X, die officieel een TDP heeft van 95 watt, zullen al deze processors geleverd worden met verschillende boxed koelers. AMD geeft aan dat het de noodzaak niet ziet om dit bij 'enthousiast' producten zoals de Ryzen 5 1600X te doen, aangezien de meesten die een dergelijke forse processor aanschaffen deze toch wel willen combineren met een eigen koeler.

De Ryzen 5 1500X en 1600X worden daarentegen standaard geleverd met de Wraith Spire koeler, terwijl de Ryzen 5 1400 het moet doen met de Wraith Stealth koeler. AMD gaf verder aan dat de koelers razend populair zouden zijn bij eindgebruikers, en dat verzoeken in overweging zijn genomen om de koelers los te verkopen.

Small form factor

Een onthulling die niet gerelateerd was aan de Ryzen 5-processors, was dat de X300-chipset ondersteuning zal bieden voor het opdelen van lanes, en daarmee potentieel CrossFire en SLI. De A/B/X300 chipsets van AMD zijn eigenlijk nauwelijks chipsets, want ze bieden alleen maar het essentiële om de system on a chip functionaliteit van de processor in te schakelen. Het was al eerder bekend dat X300 ook de mogelijkheid bood om over te klokken, maar nu is dus officieel dat ook SLI wordt ondersteund.

Deze worden primair gericht op small form factor systemen, waarvoor de uitgebreidere chipsets onnodige functionaliteit bieden die eigenlijk toch niet op het moederbord kan worden geïmplementeerd. Dit is met name het geval op Mini-ITX moederborden, maar deze meest recente onthulling geeft aan dat in ieder geval de X300-chipset niet uitsluitend daarvoor bedoeld kan zijn - aangezien er op een Mini-ITX bord niet voldoende ruimte is voor een tweede PCI-Express x16 slot.

Er zijn nog geen moederborden beschikbaar met de verschillende 300-chipsets, of ook maar aangekondigd. Hoogstwaarschijnlijk komen deze later in het jaar, samen met de A320-borden, hoewel AMD over de datum nog niets heeft gecommuniceerd.

Na Ryzen 5

Wie nòg goedkopere processors wil, zal moeten wachten op Ryzen 3 en Raven Ridge. Ryzen 3 zal in de tweede helft van het jaar uitkomen en zal hoogstwaarschijnlijk bestaan uit quad core processors zonder SMT, en wat lager geklokte quad cores met SMT, terwijl Raven Ridge gebaseerd zal zijn op Zen-cores in combinatie met een Vega IGP. De verwachting is dat Raven Ridge processors ook vier cores zullen hebben, maar dat ze lager gepositioneerd zullen zijn, zowel in termen van prestaties als TDP. Al deze processors kunnen gebruikt worden op het AM4-platform en de verschillende chipsets die hiervoor zijn uitgekomen,

AMD heeft in ieder geval meermaals beloofd dat het AM4-platform een lange tijd ondersteund zal worden. Hoogstwaarschijnlijk zullen er ongeveer vier jaar processors voor dit platform uitgebracht worden, waarbij er elk jaar een nieuwe revisie van Zen zal uitkomen met incrementele verbeteringen - significante prestatieverbeteringen volgens AMD, maar bij lange na niet zo groot als de titanenstap van Bulldozer naar Zen.

Evaluatie

AMD belooft om innovatie en concurrentie terug te laten keren naar de processormarkt, waar deze zeker de afgelopen zes jaar vrijwel afwezig is geweest. Dat is met de Ryzen 7 processors absoluut gelukt, maar nu wil het bedrijf ook de markt voor wat goedkopere processors aanspreken, met de Ryzen 5 quad cores en hexacores. Zoals verwacht liggen de kloksnelheden over het algemeen iets lager dan die van de 8-cores, maar de prijzen zullen deze processors hoogstwaarschijnlijk voor grote groepen mensen interessant maken. Het moet heel gek lopen, willen deze AMD Ryzen processors niet wederom een uitmuntende prijs/prestatieverhouding bieden.

Bij de release van Ryzen 5 mag je uiteraard een grondige review op Hardware.Info verwachten, zoals altijd. AMD belooft in ieder geval wereldwijde beschikbaarheid op 11 april. Vooralsnog heeft AMD geen problemen gehad met het leveren van voldoende Ryzen-processors, maar ditzelfde kunnen we niet zeggen over de fabrikanten van moederborden. Het is te hopen dat alle partijen hun zaakjes goed op orde hebben volgende maand.