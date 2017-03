Samsungs 'QLED' TV eind deze maand in Nederland verkrijgbaar

Door Richard Schouw woensdag 15 maart 2017 08:10, bron: Samsung

Samsungs inmiddels beruchte QLED TV’s zijn eind deze maand in Nederland verkrijgbaar in de beeldformaten 49 inch tot 88 inch. De toestellen bieden volgens de fabrikant een volledig kleurspectrum, geven DCI-P3 kleurenruimte een kleurvolume van 100 procent kunnen reproduceren. Samsung claimt daarbij dat alle kleuren op alle niveaus van helderheid kunnen worden weergegeven. Dit moet mogelijk zijn dankzij de Quantum Dot-technologie, waarvan we inmiddels weten dat deze TV's niet daadwerkelijk over QLED technologie met self emissive pixels beschikken, maar dat het feitelijk gaat om een update van de bestaande quantum dot backlight technologie voor LCD gebaseerde televisies.

De QLED TV’s voorzien volgens de maker in een helderheid van 1.500 tot 2.000 nit en zijn voorzien van een ‘Invisible Connection’ kabel. Zo kun je alle randapparatuur, zoals een spelcomputer of Blu-rayspeler, aansluiten op het toestel met weggewerkte snoeren. De nieuwe Samsungs worden geleverd met de ‘One Remote Control’, waarmee je alle aangesloten apparaten moet kunnen bedienen. De adviesprijzen voor de QLED TV’s beginnen bij € 2.299,--.