AMD-roadmap toont uitstel Raven Ridge naar 2018

Door Tomas Hochstenbach donderdag 16 maart 2017 11:08

Er is een nieuwe roadmap gelekt die afkomstig zou zijn van AMD en in januari zou zijn opgesteld. De roadmap bevestigt onder meer de codenaam van de Pinnacle Ridge-CPU's, de opvolger van de Summit Ridge Ryzen-processors, waarover we vorige week reeds berichtten. Daarnaast laat de roadmap zien dat de Raven Ridge-APU's, een APU-serie die Zen-cores combineert met een geïntegreerde Vega-GPU, voor desktops niet meer in 2017 zullen verschijnen.

AMD had het bij de presentatie van de Ryzen-processors nog over de tweede helft van 2017. Daarbij lijkt het echter alleen te gaan om zogenaamde BGA-chips, processors zonder socket die vooral in laptops worden gebruikt. De zogenaamde PGA-processors, die gewoon in socket AM4 zullen passen, volgen pas in 2018.

De roadmap vertelt ons dat de Raven Ridge-APU's zullen bestaan uit één Zen 'core complex' met vier rekenkernen. Net als Ryzen hebben ook deze chips (beperkte) chipsetfunctionaliteit aan boord, waarmee ze feitelijke een SoC zijn. Verder wordt er een maximum van 11 'Vega-cores' genoemd. Als men daarmee op de compute-units van Vega doelt, wat voor de hand ligt, dan leidt dat tot een totaal van 704 shader-units. Flink meer dan de 512 shaders van de huidige APU's, maar wel minder dan de 1024 shaders die werden voorspeld.

We kunnen niet met zekerheid vaststellen of de roadmap een origineel exemplaar betreft. Bovendien kan AMD zijn plannen in de tussentijd natuurlijk altijd nog veranderen.