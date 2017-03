Seagate: volgend jaar harde schijven van 18 TB

Door Tomas Hochstenbach donderdag 16 maart 2017 12:47, bron: Fudzilla

Seagate is van plan om volgend jaar harde schijven uit te brengen met een opslagcapaciteit van 18 terabyte. Dat schrijft Fudzilla op basis van gesprekken met bronnen binnen de R&D-divisie van het bedrijf. Om de capaciteit de komende jaren op te voeren, gebruikt Seagate technologieën waarover al jarenlang wordt gepraat in de sector: SMR, TDMR en HAMR.

In de komende maanden moeten de eerste harddisks met een capaciteit van 12 TB op de markt komen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van het traditionele PMR, met hogere schrijfsnelheden maar wel een lagere dichtheid dan SMR. Dankzij andere verbeteringen en de ongeveer 25% winst in datadichtheid die SMR brengt, moeten volgend jaar SMR-schijven van 18 TB volgen.

Nog eens vijf tot tien procent meer data per vierkante centimeter moet worden behaald door TDMR, two-dimensional magnetic recording. Dat is een hippe naam voor twee in plaats van één leeskop per platter, waardoor de schijf minder last heeft van magnetische storing door nabije datasporen en dus sneller kan lezen. De eerste schijven met deze technologie moeten deze zomer verkrijgbaar worden, maar zouden in het begin nog wel een meerprijs kunnen krijgen.

Waar SMR eigenlijk maar een tijdelijke oplossing voor de beperkte datadichtheid van PMR is, met zoals gezegd de nodige bijeffecten op de prestaties, moet HAMR de echte optie zijn. Heat-assisted magnetic recording gebruikt hittelasers en een nieuw schrijfoppervlak, waardoor de datasporen weer kleiner kunnen worden. Het potentieel is enorm: er wordt over een groei in datadichtheid van enkele honderden gigabytes per vierkante inch bij PMR naar enkele terabytes per vierkante inch bij HAMR gesproken.

De eerste schijf met HAMR-technologie, met een capaciteit van 16 TB, komt 'op zijn vroegst' in 2018 beschikbaar.