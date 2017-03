Samsung robuuste Galaxy XCover 4 aan

Door Steven Swart vrijdag 17 maart 2017 21:38, bron: Samsung

De specificaties van de Samsung Galaxy XCover doken eerder al op, maar nu is het toestel ook officieel aangekondigd. De nieuwe versie heeft ten opzichte van zijn voorganger een groter scherm en meer geheugen gekregen, maar heeft nog steeds het 'robuuste' uiterlijk.

De Galaxy XCover 4 van Samsung draait op Android 7.0 Nougat en beschikt over een 5,0-inch HD-scherm. Intern is er een SoC met quad-core processor aanwezig. Dit wordt gecombineerd met 2 GB aan RAM en 16 GB aan uitbreidbare opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 2800 mAh en is tevens uitwisselbaar. Aan de achterzijde vindt men een 13-megapixel cameramodule en aan de voorzijde een 5-megapixel exemplaar. Daarnaast is de telefoon ook IP68- en MIL-STD 810G-gecertificeerd.

Samsung meldt dat de Galaxy XCover 4 in april beschikbaar komt. De adviesprijs is vastgesteld op 249 USD.