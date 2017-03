AOC geeft AGON AG271UG gaming-monitor een 4K IPS-paneel met G-Sync

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 17 maart 2017 18:32, bron: AOC

Het overgrote deel van de gaming-monitoren is momenteel uitgerust met een snel TN-paneel, met natuurlijk als grote pijnpunt de wat mindere kleurweergave en kijkhoeken. AOC gaat met zijn nieuwe AGON-monitor de andere kant van de markt verkennen; de betreffende AG271UG beschikt over een 4K IPS-paneel met G-Sync om stotteren en tearing tegen te gaan.

De 3840 x 2160 pixels zijn verspreid over een diagonaal van 27 inch, en wordt aangesproken met maximaal 60 Hz. Dankzij de gebruikte IPS-technologie bedragen de kijkhoeken in beide assen 178 graden. De opgegeven reactietijd bedraagt overigens 4 milliseconde (gray-to-gray).

Het beeld zal uiteraard via DisplayPort binnen moeten komen om G-Sync in te kunnen schakelen, al is er voor de zekerheid ook nog een HDMI-ingang aangebracht. Verder is voorzien in een vierkoppige USB 3.0-hub, alsook een tweetal speakers. De voet is zoals we gewend zijn bij deze wat duurdere modellen ergonomisch in te stellen.

AOC gaat de AGON AG271UG ergens in april beschikbaar stellen voor een adviesprijs van 699 Britse Pond, omgerekend ongeveer 806 euro.