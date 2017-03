EVGA SC17 gaming-laptop vernieuwd met GTX 1070 en G-Sync

Door Mark van de Luijtgaarden vrijdag 17 maart 2017 20:13, bron: EVGA

EVGA heeft zijn SC17 gaming-laptop, die al sinds halverwege vorig jaar op de markt is, een update gegeven. De GeForce GTX 980M is daarbij ingeruild voor de veel modernere GTX 1070, in dit geval met 8 GB GDDR5-videogeheugen. Daarnaast wordt er voortaan een uitvoering verkocht die voorzien is van Nvidia G-Sync.

In de behoorlijk slanke aluminium laptop treffen we verder onder andere een Core i7 6820HK aan, die in verbinding staat met 32 GB DDR4 RAM op 2.666 MHz en een 256 GB M.2 NVMe-SSD. Het IPS-scherm heeft een diagonaal van 17,3 inch en telt 3840 x 2160 beeldpunten, die met 60 Hz ververst worden.

Ook niet vergeten is een harde schijf van 1 TB (7200 rpm), naast zowel een moderne Intel AC-8260 WiFi-adapter met ondersteuning voor Bluetooth 4.2. Beeld kan eventueel naar externe schermen gestuurd worden via HDMI en tweemaal Mini DisplayPort, en voor het aansluiten van randapparatuur heeft EVGA voor twee USB 3.0-poorten gezorgd. Tot slot zijn een USB 3.1 (Gen 2) Type-C-verbinding en een toetsenbord met witte verlichting natuurlijk ook niet achterwege gelaten..

De EVGA SC17 met GTX 1070 en G-Sync gaat voor 2800 USD over de toonbank, terwijl de variant zonder de schermtechnologie van Nvidia voor 2.460 USD aangeboden wordt.