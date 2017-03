High-end Book One convertible bij Porsche Design

Door Michiel Berkhout zaterdag 18 maart 2017 10:57, bron: NextPowerUp

Porsche Design, een dochteronderneming van het bekende automotivebedrijf, heeft zijn eerste convertible in de pijplijn; de Porsche Design Book One. Het betreft een Windows-apparaat waarbij het scherm van het toetsenbord kan worden losgekoppeld om hem ook als tablet te kunnen gebruiken.

Het aanwezige 13,3-inch scherm biedt een resolutie van 3.200 bij 1.800 pixels. Onder de kap schuilt een Intel Core i7 7500U processor uit de Kaby Lake-generatie in combinatie met 16 GB RAM en een 512 GB SSD die is verbonden middels de PCI-Express interface. Het tablet-gedeelte voorziet in een 3.235 mAh accu, het toetsenbord-gedeelte voegt hier nog eens 2.945 mAh aan toe. Het apparaat beschikt verder over WiFi 802.11ac connectiviteit wordt gefabriceerd door het Taiwanese ODM Quanta.

De Porsche Design Book One is in de Verenigde Staten reeds als pre-order opgedoken voor een bedrag van 2.495 USD. Over prijs en beschikbaarheid in Europa is tot op heden niets bekend, maar omdat het om een Duits bedrijf gaat ligt het enigszins voor de hand dat hij ook aan deze kant van de oceaan zijn intrede zal doen.