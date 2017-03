'Smartphonefabrikanten zien geen heil meer in MediaTek Helio X30 SoC'

Door Michiel Berkhout zaterdag 18 maart 2017 13:39, bron: NextPowerUp

Een half jaar geleden onthulde het Chinese MediaTek een nieuwe high-end SoC; de Helio X30. Deze chip voorziet in tien fysieke rekenkernen en wordt op 10 nm gefabriceerd. Vorige maand werd al duidelijk dat er niet veel vraag naar de desbetreffende chip was vanuit de smartphonefabrikanten, zo bleef de interesse van onder meer Oppo en Vivo uit. Meizu en LeEco hadden aanvankelijk wel interesse, maar volgens recente berichtgeving zien ook zij geen heil meer in de desbetreffende chip.

Vooral voor het hogere segment zouden veel fabrikanten de voorkeur geven aan chips van het Amerikaanse Qualcomm. Zelfs Meizu, dat al enige tijd een vaste partner van MediaTek is, zou overwegen om de overstap naar high-end Snapdragon-chips te maken. Ook zal het niet echt helpen dat het 10 nm productieproces nog niet helemaal van een leien dakje loopt, al is dit een probleem waar ook Qualcomm mee te maken heeft. Zo berichtten we eerder deze maand al dat de lancering de eerste smartphone die over de Helio X30 zal beschikken, de Vernee Apollo 2, met twee maanden werd uitgesteld.