Colorful voorziet iGame GTX 1080 Ti van een LCD-schermpje

Door Michiel Berkhout zaterdag 18 maart 2017 15:53, bron: Videocardz

We hebben afgelopen week al aardig wat varianten op de nieuwe GeForce GTX 1080 Ti voorbij zien komen. De meeste modellen zijn voorzien van RGB-verlichting, maar Colorful gaat met zijn variant nog net een stapje verder. Zo is de kaart voorzien van een LCD-schermpje aan de zijkant van de koeler.

De desbetreffende kaart maakt onderdeel uit van de iGame-reeks en draagt dan ook de naam Colorful iGame GTX 1080 Ti. Het geheel wordt gekoeld door een drieslots koeler, beschikt over een aluminium backplate en vereist twee 8-pin PEG-stroomaansluitingen. Het schermpje toont de kloksnelheid van de grafische chip en een extra indicator, al is het op dit moment niet geheel duidelijk wat hiermee wordt weergegeven. Dit zou bijvoorbeeld de belasting van de videokaart kunnen zijn, maar ook zoiets als de temperatuur of de draaisnelheid van de aanwezige ventilatoren. Verdere details ontbreken vooralsnog.