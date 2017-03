Uitrol Android Wear 2.0 naar de Huawei Watch van start

Door Michiel Berkhout zaterdag 18 maart 2017 20:38, bron: GSM Arena

Eerder deze maand onthulde de Duitse tak van Huawei dat de Android Wear 2.0 update voor de Huawei Watch nog deze maand zou worden uitgerold. Doorgaans betekent dit dat je de update in kwestie niet voor het einde van de maand hoeft te verwachten, maar dat blijkt nu toch niet het geval te zijn.

Zo is het bedrijf reeds met de uitrol begonnen en hebben verschillende gebruikers deze inmiddels op hun smartwatch kunnen installeren. Android Wear 2.0 brengt een hoop veranderingen met zich mee, zo stelt het de smartwatch bijvoorbeeld in staat om veel apps direct op de smartwatch te draaien zonder tussenkomst van een smartphone. Ook voorziet de nieuwe versie onder meer in een on-screen toetsenbord, vernieuwde notificaties en de aanwezigheid van Google Assistant. Android Pay zal echter niet werken, aangezien de desbetreffende smartwatch niet over een ingebouwde NFC-chip beschikt.