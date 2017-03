Nog onbekende tablet van ASUS verschijnt online

Door Michiel Berkhout zaterdag 18 maart 2017 21:57, bron: Phone Arena

In de benchmarkdatabase van GFXBench is een nog onbekende tablet van ASUS verschenen. Het apparaat draait op Android 7.0 ‘Nougat’ en afgaande op de specificaties lijkt het om een mid-range tablet te gaan, al is het vooralsnog onduidelijk wat voor materialen er voor de behuizing worden gebruikt. Op dit moment blijft de informatievoorziening beperkt tot de nodige specificaties.

Volgens de database beschikt het apparaat over een 9,6-inch scherm met een resolutie van 2048 bij 1536 pixels. Onder de kap schuilt een MediaTek MT8173 quad-core SoC in combinatie met 4 GB RAM en 64 GB opslaggeheugen. Het grafische werk wordt verzorgd door een PowerVR GX6250 GPU. Aan de achterzijde is een 7-megapixel camera aanwezig, aan de voorkant een 4,7-megapixel exemplaar.