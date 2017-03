Tag Heuer smartwatch met verwisselbaar uurwerk is officieel

Door Mitchell Dragt zondag 19 maart 2017 09:41, bron: AnandTech, Tag Heuer

Tag Heuer heeft zijn Connected Modular 45-smartwatch officieel aangekondigd. Het premium-model is gemaakt in samenwerking met Google en Intel, en draait dan ook op Android Wear 2.0, aangedreven door een Intel SoC. Een uniek punt van het horloge is dat de elektrische module verwisseld kan worden voor een standaard mechanisch uurwerk.

De module die de rekenkracht verzorgt bestaat uit een Intel Atom Z3400 met twee Silvermont cores, een PowerVR G6400 GPU en 1 MB cache. Daarbij is 512 MB LPDDR3 aanwezig en 4 GB NAND-geheugen als opslag. Dit drijft een 1,39-inch groot amoled-schermpje aan met 400 x 400 pixels, dat is afgedekt met 2,5 mm dik saffierglas. Verder ontbreekt het niet aan Bluetooth 4.1, WiFi, NFC, GPS en de nodige sensoren. Hierbij onder andere een accelerometer, gyroscoop, tiltsensor en een lichtsensor. Een 410 mAh-accu levert de voeding voor 25 uur, waarna opladen via een magnetische kabel gaat.

Dit alles is verwerkt in een behuizing van grade 5 titanium dat gezandstraald is voor een half-matte uitstraling. Hij komt beschikbaar in verschillende uitvoeringen, waarbij de kast ook in goud, aluminium, keramiek en zelfs bedekt met diamanten geleverd kan worden. Ook komen er meerdere bandjes uit, waaronder kalfsleer, keramiek, rubber of titanium, allemaal in verschillende kleuren. De kast is tot 50 meter diepte waterdicht.

Prijzen beginnen bij €1.600, uiteraard afhankelijk van de uitvoering. Er komt ook een Deluxe Box Set, waarbij een mechanisch uurwerk, de Heuer-02T tourbillon chronograaf, meegeleverd wordt. Deze set gaat €16.650 kosten.