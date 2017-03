Snelheid Infinity Fabric in Ryzen afhankelijk van geheugen

Door Mitchell Dragt zondag 19 maart 2017 20:38, bron: Reddit

Afgelopen woensdag zetten we in een artikel uiteen waarom de Ryzen-processors in sommige gevallen en vaak in games, minder presteren dan verwacht. Een boosdoener bleek de latency van Infinity Fabric te zijn, waardoor communicatie tussen cores vertraging oploopt. Een gebruiker van Reddit, tevens redacteur bij NAG Online, heeft bij AMD navraag gedaan over hoe de geheugen-controller invloed heeft op Infinity Fabric.

Het blijkt dat Infinity Fabric op dezelfde snelheid draait als het geheugen, dus als er 2.133 MHz gebruikt wordt en de geheugencontroller draait op 1.066 MHz, dan draait Infinity Fabric ook op 1.066 MHz. Wat voor invloed dit in de praktijk heeft op de latency is onbekend, maar mogelijk valt er in games dus winst te behalen met sneller werkgeheugen.



Infinity Fabric.