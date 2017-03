Nintendo Switch heeft standaard Nvidia Tegra X1 aan boord

Door Mitchell Dragt zondag 19 maart 2017 14:31, bron: TechInsights

De Nintendo Switch is alweer even verkrijgbaar, waardoor alles zo'n beetje bekend is geworden. Toch is nog niet alles duidelijk van de SoC die erin zit. TechInsights heeft de Switch uit elkaar gehaald en wat beter gekeken naar de SoC die erin zit.

Er blijkt inderdaad een Nvidia Tegra X1 in te zitten, maar het blijkt geen aangepaste versie. Na een goede inspectie lijkt het simpelweg het standaard-model te zijn - de T210. Deze heeft vier Cortex A57-kernen en nog een viertal Cortex A53-cores in een big.LITTLE-configuratie. Hieraan is de GM20B Maxwell-GPU gekoppeld, samen met 4 GB LPDDR4. We kennen deze chip ook uit de Nvidia Shield TV en de Google Pixel C-tablet, alleen is hij in de Switch lager geklokt.