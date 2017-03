Colorware geeft iPhone 7 Plus retro-look

Door Steven Swart maandag 20 maart 2017 19:23, bron: Colorware

Colorware is een bedrijf dat zich bezighoudt met het uiterlijk van elektronische producten. Consumenten kunnen het bedrijf benaderen voor bijvoorbeeld een smartphone met een speciale custom look. Het bedrijf heeft nu een retro kleurstelling aan het aanbod toegevoegd voor de iPhone 7 Plus.

Veel gebruikers gebruiken hoesjes niet alleen om hun telefoon te beschermen, maar ook om er een eigen draai aan te geven. Colorware gaat hier verder in en geeft de behuizing zelf een andere kleur. Bij de nieuwe retro-kleurstelling wordt de achterzijde van de iPhone 7 Plus overgespoten in beige, waarna er aan de zijkanten een aantal donkerdere strepen worden aangebracht. Het Apple-logo wordt gevuld met regenboogkleuren. De voorzijde van het toestel blijft zwart.

Het bedrijf bood de iPhone 7 Plus Retro aan voor 1899 USD, maar deze is helaas in zeer korte tijd uitverkocht geraakt. Het ging hier om een 256 GB-exemplaar dat gelimiteerd is tot een oplage van 25 exemplaren. Naar verwachting komt Colorware op korte termijn weer met nieuwe uitvoeringen.