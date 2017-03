Gebruikers G4 en V10 klagen LG aan

Door Steven Swart maandag 20 maart 2017 20:49, bron: Slashgear

LG heeft in het verleden verscheidene malen problemen gehad met zogenaamde 'bootloops'. Hierbij blijven apparaten ongecontroleerd rebooten. Met name de G4 en de V10 van LG hadden hier op grote schaal last van. Inmiddels hebben klanten een class-action rechtszaak gestart tegen het bedrijf.

De G4 verscheen in 2015 op de markt en kreeg in vele gevallen na een paar maanden last van een bootloop. Ook de V10 uit hetzelfde jaar had dit probleem, maar volgens klanten deed LG niets om ze te helpen of tegemoet te komen. De toestellen zijn nooit teruggeroepen en ook reparaties worden naar het zeggen van de klanten geweigerd. Wel zouden toestellen binnen de garantieperiode vervangen kunnen worden, maar de vervangende toestellen kregen vervolgens dezelfde problemen. Nu de garantie aan het verlopen is, zou LG zijn poot stijf houden.

Hoe de rechtszaak gaat aflopen is niet te zeggen, maar het geschetste probleem lijkt bij meerdere types van de fabrikant voor te komen. Geen goed nieuws voor LG nu alle aandacht eigenlijk naar de G6 zou moeten gaan.

De G4