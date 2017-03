[Pro] All-in-one bij Epson die overweg kan met A0-formaat

Door Mitchell Dragt maandag 20 maart 2017 16:22, bron: Epson

Epson heeft op CeBIT een all-in-one laten zien die een wat andere formfactor heeft dan het gemiddelde model voor thuis. De SureColor SC-T5200DMFP werkt met een papier-rol van 36 inch breed, ofwel 91,4 cm. Door de aanwezigheid van een 36 inch brede scanner kan dit model net zoveel als de gebruikelijke all-in-one.

Het geheel is natuurlijk wat groter qua formaat, dus is hij gericht op zakelijke toepassingen. Door de afmeting van het papier dat erin kan, is het mogelijk om A0 te printen, maar bijvoorbeeld een A1-vel kost 28 seconde om uit te draaien. Er kunnen twee rollen papier in, met verschillende soorten papier, waarna deze automatisch geselecteerd en geladen kunnen worden. De printkop is de PrecisionCore TFP en moet net zolang meegaan als de printer zelf. Er worden UltraChrome XD inkten gebruikt van 700, 350 of 110 ml. Om zware print-taken te verwerken is er een dual-core CPU aanwezig die op 1,6 GHz loopt met 1 GB RAM. Door de ingebouwde scanner kan bijvoorbeeld ook naar de ingebouwde 320 GB hardeschijf of een e-mailadres gescand worden.

De prijs van de SC-T5200DMFP ligt rond de €7.000.